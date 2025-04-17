日本政府とアメリカ政府の関税交渉で、赤沢経済再生担当大臣はトランプ大統領と会談し、自動車関税や相互関税などの見直しを求めました。会談後の赤沢大臣の発言を受けて、日経平均株価は一時300円以上、値上がりしました。取引開始直後は小幅な値上がりで推移していましたが、赤沢大臣の発言を受けて警戒感がやや和らいだことから上げ幅を拡大。一時300円以上、値上がりする場面もありました。また、為替の議論がなかったことから