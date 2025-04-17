[ワシントン １６日 ロイター] - ２０２６年の米ニューヨーク州知事選に共和党のステファニク下院議員が出馬を検討していることが関係者の話で分かった。同党の指名を獲得すれば民主党の現職ホークル知事と戦うことになる。ステファニク氏は議会下院議員６期目。トランプ大統領は以前、ステファニク氏を国連大使に指名したものの、下院で野党の民主党との議席数が僅差なことから、安定的な政策実行を優先し指名を撤回していた