[１６日 ロイター] - 米カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁は１６日、農業セクターから関税に関する懸念の声を聞いているものの、最近のエネルギー価格下落が相殺効果をもたらし、インフレを若干抑制する可能性があるとし、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策決定において複雑な状況に直面するとの見解を示した。シュミッド氏はダラス地区連銀のイベントで同連銀のローガン総裁とオンラインで対談。「われわれはやや忍耐強く