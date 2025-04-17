◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。試合前にはグラウンドでキャッチボールを行い、投手調整再開後６度目のブルペン入り。全てセットポジションから直球とツーシーム、スプリットを計１４球投げ込んだ。キャッチボール中には見守っていた