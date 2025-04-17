1ドル＝141円台後半の円相場を示すモニター＝17日午前、東京・東新橋17日午前の東京外国為替市場の円相場は、一時1ドル＝141円台後半を付けた。東京市場で141円台を付けるのは昨年9月下旬以来、約7カ月ぶり。米関税強化で世界経済が減速するとの懸念から、比較的安全な資産とされる円を買ってドルを売る動きが出た。午前9時現在は前日比18銭円高ドル安の1ドル＝141円92〜94銭。ユーロは11銭円高ユーロ安の1ユーロ＝161円70〜77