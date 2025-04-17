完熟マンゴー「太陽のタマゴ」宮崎県産のブランド完熟マンゴー「太陽のタマゴ」の初競りが17日、各地で行われ、宮崎市中央卸売市場で1箱（2個入り）が最高52万5千円で競り落とされた。昨年までの初競りの最高値は70万円。JAみやざきによると、高温や長雨の影響で出荷は例年より約1カ月遅れ。糖度は高く、濃厚な甘みを味わえるという。5月下旬から6月下旬に出荷のピークを迎える。午前7時過ぎに始まった競りでは、競り人らの威