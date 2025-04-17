【「すずめの学校」2・3巻】 4月17日 発売 価格：各1,540円 竹書房は、LINEマンガほかで配信された連載作品「すずめの学校」の2巻と3巻を4月17日に同時発売した。価格は各1,540円 本作は、受験塾に通う小学4年生・すずめと、裕福な家庭に育つ少女・めだかが織りなす、新たな価値観を模索する中学受験群像劇。子どもたちの繊細な心の揺れと、それを支える家族の姿を、著者の今日