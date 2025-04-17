バンダイナムコホールディングスがしっかり。１６日の取引終了後、自社株１０００万株（発行済み株数の１．５２％）を４月３０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は６億５０００万株となる。 出所：MINKABU PRESS