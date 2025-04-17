ウカは4月1日から期間限定で、ネイルオイルのガチャを、渋谷・表参道・神戸・博多のuka storeに設置しています。■国際認証を受けたネイルオイルをお得な価格で試せるウカのネイルオイルは、ビタミンEを豊富に含んだアルガンオイルやスイートアーモンド、ウィートジャムを使用。すべて天然由来原料（一部オーガニック）を使用し、国際認証エコサートを取得しています。ボトルに記されている数字は、日常の中で使用する時間を想定し