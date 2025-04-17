卓球のITTFワールドカップマカオ2025の決勝トーナメント初戦で、世界ランキング5位の張本美和が同2位の中国の王曼碰（ワン・マンユー）と対戦することが決まり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。4月14日から20日まで開催される同大会は、16のグループに分かれて総当たりの予選リーグを戦い、各グループの1位のみが決勝トーナメントに進出する。日本からは張本のほか、同6位の早田ひな、同8位の大藤沙月、