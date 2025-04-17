【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新CM『味わいリッチ減塩 定食屋』篇の見どころ、撮影エピソードも到着 目黒蓮（Snow Man）が出演する“キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ“の新CM『味わいリッチ減塩 定食屋』篇が、公式YouTubeとブランドサイトで公開された（全国放映は4月21日開始予定）。 今回の新CMでは、目黒さ演じる男性が、「減塩しょうゆはおいしくなさそう」というイメӦ