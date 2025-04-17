俳優の阿部寛が主演を務める、TBS系日曜劇場『キャスター』（毎週日曜後9：00）が新たにスタート。今回は、加藤晴彦が演じる滝本真司を紹介する。【写真多数】阿部寛、永野芽郁、道枝駿佑ら豪華キャストを一挙紹介！本作は完全オリジナルストーリー。テレビ局の報道番組「ニュースゲート」を舞台に、“世の中を動かすのは真実！”という信念の男・進藤壮一が闇に葬られた真実を追求し悪を裁いていく社会派エンターテインメ