研究チームが撮影したコムギ染色体の顕微鏡画像。（２０２４年３月２５日撮影、北京＝新華社配信）【新華社北京4月17日】中国の北京大学現代農業研究院、濰坊（いほう）現代農業山東省実験室、コムギ育種全国重点実験室がこのほど、6倍体コムギの完全なゲノム地図解析に成功し、研究成果を国際学術誌ネイチャー・ジェネティクスに発表した。今回の研究により、コムギゲノムの正確な「ジグソーパズル」が完成した。専門家