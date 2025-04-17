米ラスベガスで開かれた家電ＩＴ見本市「ＣＥＳ」で、京東方科技集団（ＢＯＥ）のブースを見学する来場者。（２０２４年１月９日撮影、ラスベガス＝新華社配信／曾慧）【新華社北京4月17日】中国パネル大手の京東方科技集団（BOE）が15日に発表した2024年決算は、売上高が前年比13.7％増の1983億8100万元（1元＝約19円）、純利益が2.1倍の53億2300万元、非経常項目を除く純利益が8.1倍の38億3700万元だった。