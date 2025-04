BTSのJIN(ジン)が17日、グループの公式SNSにミニアルバム2集「Echo(エコ)」7曲のリストを公開した。南の青い海を連想させる背景に、7曲のタイトルを記した。タイトル曲は「Don't Say You Love Me」で「Nothing Without Your Love」、「Loser(feat. YENA)」、「Rope It」、「雲と旅立つ旅」、「Background」、「今日の私へ」の計7曲が収録された。韓国メディアASENは17日、それぞれの曲を紹介。タイトル曲「Don't Say You Love