ヒップホップミュージシャンZeebra（54）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。性犯罪を犯したアーティストの作品に対するキャンセルカルチャーについて思いをつづった。Zeebraは「家でふとランダムに掛かった、未成年に対する性的暴行で長い刑期を務めているUSの某R＆Bスーパースターの楽曲」と書き出し、「彼は完全にキャンセルされたので、放送やクラブなど、不特定多数が受動的に聴いてしまう状況で掛けてはいけない。被害者