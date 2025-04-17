UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、アーセナルはレアル・マドリードに敵地で2-1と勝利。合計スコアを5-1とし、セミファイナル進出を決めた。前回王者レアルに対し、合計4点差というスコアを誰が予想しただろうか。プレッシャーにさらされるサンティアゴ・ベルナベウでも、アーセナルはきわめて冷静に試合を進めていた。ウィリアム・サリバのミスにより1点を返されたものの、守備を完全に崩されての失点は2戦通して1つもな