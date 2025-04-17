JR西日本によりますと、JR伯備線の方谷～井倉駅間で、線路付近の設備点検を行っていたところ、線路脇に落石が確認されたということです。安全確認を行うため、以下の特急「やくも」は運転を取りやめるとしています。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも９号岡山～出雲市駅間 【出雲市⇒岡山方面】・やくも１４号出雲市～岡山駅間