◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）韓国発のボーイズグループ「ＴＲＥＡＳＵＲＥ」が１６日（日本時間１７日）、ドジャースタジアムを訪れた。この日は「ＫｏｒｅａｎＨｅｒｉｔａｇｅＮｉｇｈｔ」として開催され、同グループはパフォーマンスを予定。メンバーのハルトは、大谷翔平投手がコンディショニングサポート契約を結ぶ寝具メーカーの西川のマット