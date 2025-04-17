メッツのフランシスコ・リンドア内野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、自身のインスタグラムを更新し、来年３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でプエルトリコ代表のキャプテンを務めることを明らかにした。リンドアは、２０１１年ドラフト１巡目（全体８位）インディアンス（現ガーディアンズ）から指名され、１５年にメジャーデビューした遊撃手。２１年からはメッツでプレーし、昨季は３３本