モデルの桐谷美玲（35）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。親友の河北麻友子（33）との2ショットを披露した。桐谷は「#みれまゆ」のハッシュタグを添え、河北と肩を並べテラス席でハンバーガーを手にした写真をアップ。「テラス席が気持ちいい季節だねぇまゆとハンバーガー食べてから、アメリの展示会でお揃いオーダーしたよ」とつづった。さらに展示会場でのスタイル抜群の全身ショットも公開。この投稿に河北は