Wayne Cole[シドニー １７日 ロイター] - ニュージーランド統計局が１７日発表した第１・四半期の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は、前期比、前年比ともに予想を上回った。生鮮食品やガソリン、教育費などの高騰が影響したが、多くは一時的な上昇で、市場は依然として一段の利下げを予想している。前期比上昇率は０．９％と、市場予想の０．７％を上回った。前年比の上昇率は２．５％と、昨年第４・四半期の２．２％から加速