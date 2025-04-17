Howard Schneider[シカゴ １６日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１６日、トランプ大統領が独立行政機関の民主党系幹部らを解雇した問題について、ＦＲＢには当てはまらないとの見解を示した。トランプ政権は発足直後の１月末、不当労働行為の救済や労働者組織化の認証などに従事する独立行政機関、全米労働関係委員会（ＮＬＲＢ）の民主党系幹部２人を解任。この措置の妥当性について、連邦最高裁判