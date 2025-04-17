[１６日 ロイター] - 米カリフォルニア州は１６日、トランプ大統領が打ち出した一連の関税措置の実行差し止めを求める訴訟を、サンフランシスコの連邦地裁に提起した。トランプ氏が大統領権限を乱用し、連邦や同州に金銭的な打撃を与えていると主張している。同州は訴状で「合衆国憲法は議会に関税を課す権限を与えている。トランプ氏が関税発動の根拠として持ち出している国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）は、米国に輸入され