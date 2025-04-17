子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」を題材にした、キッズ向けSTEAM教育イベント「きかんしゃトーマスとなかまたち STEAMアドベンチャー 〜今日からキミもエンジニア〜」が、日本最大級の室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」港北店(神奈川県横浜市)で開催されている。期間は2025年6月22日(日)まで。【画像】体験できるコンテンツを見るキッズ向けSTEAM教育イベント「きかんしゃトーマスとなかまたち STEAMアドベンチ