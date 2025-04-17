アメリカのトランプ大統領の関税措置は前代未聞だとして、カリフォルニア州のニューサム知事が16日、撤廃を求める訴えを起こしました。トランプ氏の関税をめぐる州による訴訟は初めてです。カリフォルニア州ニューサム知事（民主党）「別次元で無謀な行為です。地政学、貿易、経済への影響は甚大です」カリフォルニア州のニューサム知事は16日、「トランプ氏には一方的に関税を発動させる権限がない」などとして、関税措置の撤廃を