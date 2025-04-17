俳優の佐藤仁美（45）が16日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）にゲスト出演。酒好きの自身が居酒屋を見分けるポイントを明かした。芸能界屈指の酒好きとして知られる佐藤。「トイレ大事！どれだけビルが古くてもトイレ掃除だけは」とトイレの清潔感はその居酒屋を見る上での重要なポイントだと語った。続けて「蛇口の水回りが汚れていると、私掃除します」と告白。さらに「女子って全然トイレット