東京都内の小学校で全国学力テストに臨む児童たち＝17日午前（代表撮影）小学6年と中学3年を対象に毎年実施している全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）が17日、各地で一斉に行われた。国公私立の小中学校計約2万8千校の約200万人が参加。今回は国語と算数・数学に、3年ぶりに理科が加わった。中学理科は、デジタル端末を使いオンラインで出題・解答する新方式（CBT）を初めて導入した。ネットワークの負荷軽減のため14