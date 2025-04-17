訪米中の赤沢経済再生担当大臣はトランプ大統領やベッセント財務長官らと会談しました。トランプ大統領は「日本との協議が最優先だ」と述べたということです。赤沢大臣は会談を終えて報道陣の取材に応じました。トランプ大統領との面会はホワイトハウスの大統領執務室で約50分間にわたって行われました。赤沢大臣は「日米双方の経済が強くなるような包括的な合意を可能な限り早期に実現したい」との石破総理の考えを伝えま