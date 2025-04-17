人間と人型ロボットが共に走る世界初のハーフマラソン大会が19日午前7時30分、北京亦荘（北京経済技術開発区）で始まる。北京スマートeスポーツイベントセンターではこのほど、ロボット出場チームがシミュレーションやロードテストによりロボットの性能をさらに高め、公式デビューに向けた最終調整を行っている様子が見られた。新華社が伝えた。2025北京亦荘ハーフマラソン並びに人型ロボットハーフマラソンは、人間とロボットによ