タレントの松本明子（59）が17日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線内で有名女優と遭遇したことを明かし、2ショットを披露した。「ゴゴスマありがとうございました」と書き出すと、スタジオ内でのオフショットをアップ。続けて「新幹線で偶然お会いした変わらず素敵な田中美奈子ちゃん！」と新幹線内での田中美奈子との2ショットを投稿した。松本の投稿に、フォロワーからは「お二人ともべっぴんさんですね」「可愛