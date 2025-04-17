【WWE】RAW（4月14日・日本時間15日／カリフォルニア・サクラメント）【映像】“とんでもない”自爆技で衝撃の顔面「ビフォーアフター」金髪の美女ファイターが体を張ったハードな戦いを展開。「自分のダメージを顧みずですね…」と放送席が称賛した攻撃シーンでの、整った顔が一瞬にして崩壊する苦悶＆激闘ぶりに対してファンから愛あるコメントが相次いだ。WWE「RAW」で行われたリヴ・モーガン対ベイリーのシングルマッチは