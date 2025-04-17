２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場は１６日、５月１３、１４日に千代田区の神田明神で行われる「神田祭」とコラボしたタオル（価格２５００円）を１９日から販売することを発表した。タオルは、「神田祭」を盛り上げるような燃え上がる赤の地に、猪木さんの代名詞である「燃える闘魂」「元気があれば何でもできるの文字と神田祭、神田明