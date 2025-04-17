ティマが4号ソロホームラン 4月15日、ちゅ～るスタジアム清水で行われたイースタン・リーグのくふうハヤテ戦に、「4番・DH」で先発出場したフリアン・ティマは、4打数2安打1打点1HR。4号ソロホームランを放つなど3試合ぶりのマルチを記録。打率.302と打撃好調で、支配下登録へアピールした。 2回、先頭打者で打席に立ったティマは、くふうハヤテ先発の山田龍聖の3球目ストレートをセ