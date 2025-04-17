ドル円理論価格1ドル＝145.70円（前日比-0.48円） 割高ゾーン：146.98より上 現値：142.12 割安ゾーン：144.43より下 過去5営業日の理論価格 2025/04/16146.19 2025/04/15144.29 2025/04/14144.30 2025/04/11145.51 2025/04/10146.42 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています