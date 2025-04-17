ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の5人が16日、裁判所の「独自活動禁止」異議申請棄却に抗告したが、棄却された。同日、ソウル中央地裁民事合意部は、メンバー5人の仮処分異議申請に対して棄却決定を下した。5人が法律代理を依頼している法務法人世宗（セジョン）は「今日（16日）、仮処分願決定裁判所が、決定を認可する決定を下し、これに直ちに抗告状を提出した。今後も進行される法的手続きに誠実に臨み、事実関係