●「ジュノンボーイ」グランプリや『仮面ライダーセイバー』を回顧 連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で、主人公・朝田のぶ(今田美桜)の幼馴染で海軍中尉の貴島勝夫を演じた市川知宏にインタビュー。これまでの俳優としての道のりを聞くとともに、朝ドラ初出演がどんな経験になったか語ってもらった。市川知宏撮影:蔦野裕――2008年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト