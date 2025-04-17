結婚後、新しい家族関係の中で最もデリケートなのが義母との関係かもしれません。今回は、義母との関係に悩む皆さんに円滑に関係を進めるためのアドバイスを紹介します。【義母の行動への理解を深める】「毎週のように急に訪れる義母。仕事と家事に追われる私にとって、それは大きな負担でした。ですが、義母が私たち夫婦の幸せを願い、孫に会いたい一心で来ていることを知り、徐々に心の持ちようが変わってきました」（女性）義母