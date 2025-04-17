ワシントン連邦地裁のボースバーグ判事＝２日/Drew Angerer/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米政府が先月「敵性外国人法」に基づいてベネズエラのギャングメンバーを強制送還した問題で、ワシントン連邦地裁のボースバーグ判事は１６日、送還の一時差し止め命令を無視したとして、トランプ政権の職員を法廷侮辱罪に問う「相当な理由」があるとの判断を示した。トランプ政権はボースバーグ氏を繰り返し批判しており、注目されていた今回