Yoshifumi Takemoto［東京１７日ロイター］ - 赤沢亮正経済再生相は米ワシントンで１６日、関税を巡りトランプ米政権の閣僚らと初めて協議した。トランプ大統領とも会談した赤沢再生相は、協議の中で為替の議論はなかったと記者団に説明。今月中に再度協議することで合意したことも明らかにした。石破茂首相は日本時間１７日午前に官邸で記者団の取材に応じ、今後の閣僚協議の推移を見ながら最も適切な時期に訪米する意向