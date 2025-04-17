Noriyuki Hirata［東京１７日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比６６円６１銭高の３万３９８７円０１銭と、反発してスタートした。日米交渉後の赤沢亮正経済財政・再生相の発言が伝わる中、ドル／円が円安方向に振れいていることが支援材料とみられる。その後も上値を伸ばし、節目の３万４０００円を回復している。