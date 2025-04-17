ＡＤＯＲ（アドア）と専属契約紛争中のアイドルグループＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の５人のメンバーが裁判所の独自活動禁止判定に従わず異議申立を行ったが受け入れられなかった。ソウル中央地方法院（地裁）民事合議第５０部（キム・サンフン）首席部長判事）は１６日、ＮｅｗＪｅａｎｓメンバーの仮処分異議申立に対して「この事件仮処分事件は正当だ」とし、これに先立って下した仮処分認容決定を維持した。ＮｅｗＪｅ