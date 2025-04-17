集中力を高めるためには何が有効なのか。スウェーデンの精神科医、アンデシュ・ハンセンさんは「運動をするとドーパミンのレベルが上がり、気分が良くなり、集中力も向上し、モチベーションも上がる。実はこれと同じ効果がある飲み物がある」という――。（第1回）※本稿は、アンデシュ・ハンセン『多動脳』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／meta