「広島０−２中日」（１６日、マツダスタジアム）広島が中日との投手戦に敗れ、本拠地での連勝は「８」で止まった。先発した大瀬良大地投手（３３）は打線の援護なく８回を４安打２失点で敗戦投手。奇襲作戦が不発に終わり完封負けを喫した広島だったが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「中心選手の大瀬良を勝たせたいというベンチの意思が見える試合だった」と振り返った。◇◇大瀬良の投球内容は非常によか