貿易収支の推移（年度別）財務省が17日発表した2024年度の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は5兆2217億円の赤字だった。貿易赤字は4年連続。外国為替相場の円安ドル高を追い風に輸出が拡大し、赤字幅は前年度から15.0％縮小した。貿易赤字削減を目指す米国に対する収支は9兆53億円の黒字と、4年ぶりに黒字幅が減少した。輸出は5.9％増の108兆9346億円となり、比較可能な1979年度以降で