「パリピ孔明 THE MOVIE」(C)四葉夕ト・小川亮/講談社(C)2025 「パリピ孔明 THE MOVIE」製作委員会 三国時代から現代の渋谷に転生した諸葛孔明が駆け出しのシンガーソングライターの軍師となり音楽の力で天下泰平を目指す...。このところ数多く作られている"転生モノ"の中でも際立って突飛な設定の同名漫画を実写化したドラマ「パリピ孔明」(2023年)の劇場版「パリピ孔明 THE MOVIE」 が4月25日(金)から公開される。ドラマ化