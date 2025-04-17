¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×(C)»ÍÍÕÍ¼¥È¡¦¾®ÀîÎ¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò(C)2025 ¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ »°¹ñ»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤ËÅ¾À¸¤·¤¿½ô³ë¹¦ÌÀ¤¬¶î¤±½Ð¤·¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ê²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÅ·²¼ÂÙÊ¿¤òÌÜ»Ø¤¹...¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¿ôÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë"Å¾À¸¥â¥Î"¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤ÆÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡×(2023Ç¯)¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡× ¤¬4·î25Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ²½