第１レグ０−３、第２レグ１−２。２戦合計１−５。連敗、完敗で王者が姿を消した。現地時間４月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、前回王者のレアル・マドリーは、冨安健洋（怪我で離脱中）が所属するアーセナルとホームで対戦。大きなビハインドを負って再戦に臨んだなか、先制を許した直後の67分にヴィニシウス・ジュニオールが同点弾を挙げたものの、90＋３分にこの日２点目を浴び、再び敗