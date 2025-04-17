イギリスの最高裁判所が法律が定める「女性」は生物学上の女性で、トランスジェンダーを含まないとする判断を初めて示しました。【映像】判決に喜ぶ女性たち出生時の性と自らが認識する性が異なるいわゆるトランスジェンダーについて、これに否定的なスコットランドの女性団体が自治政府と争った裁判で、性別による差別を禁じるイギリスの「平等法」での「女性」の定義が争点になっていました。原告側は「法的な保護は生まれ