24％の相互関税は90日間猶予されていますが、その後発動された場合、帝国データバンクの試算では、今年度の倒産件数はこれまでの予測より3.3％、339件増え1万574件に上る可能性があります。企業の経常利益は、これまで予想していた前年度比1.8％プラスから5年ぶりのマイナスになると予測しています。（「グッド！モーニング」2025年4月17日放送分より）