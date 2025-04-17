James MackenzieNidal al-Mughrabi[エルサレム/カイロ １６日 ロイター] - イスラエルのカッツ国防相は１６日、パレスチナ自治区ガザでの和平合意が成立した場合でも、イスラエル軍はガザの「緩衝地帯」に駐留を続けると表明した。イスラエル軍は先月、軍事作戦を再開して以来、ガザで地元住民の立ち入りを禁じる「緩衝地帯」を拡大させている。カッツ氏は軍司令官らとの会談後に声明を発表し、「これまでとは異なりイスラエ